Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı

Unutkanlık ve depresyon şikayeti ile doktora giden 64 yaşındaki kadının beyninden sekiz santimlik canlı bir solucan çıkarıldı.

Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı

Avustralya’da 64 yaşındaki bir kadın, unutkanlık ve depresyon şikayeti ile hastaneye gitti. Yapılan incelemeler sonrası doktorlar kadının beyninde solucan olduğunu fark etti. Yapılan operasyon sonucu kadının beyninden sekiz santimlik canlı bir solucan çıkarıldı.

DOKTOR SOLUCANI GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kanberra Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sanjaya Senanayake, nörocerrah meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi'yi telefonla arayıp hastasının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı bir yuvarlak solucan çıkardığını söyledi ve daha fazla adım atmadan önce Senanayake ve diğer hastane çalışanlarından tavsiye istedi.

ÇIKARILAN SOLUCAN NORMALDE PİTON YILANLARINDA BULUNUYOR

Yapılan araştırma sonucu çıkan solucan türünün normal şartlarda piton yılanlarında bulunduğu tespit edildi.

Bu Olay, hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasının riskini gözler önüne serdi.

PİTON YILANLARININ OLDUĞU BÖLGEDE YAŞIYORMUŞ

Hastanın yakın çevresinin piton yılanları ile çevrili bir gölün çevresinde yaşadığı belirtildi. Direkt olarak yılanla teması olmasa da, hastanın ot topladığı ve bunları yemeklerinde kullandığı ifade edildi. Bu bağlamda, hastanın bu şekilde solucanla enfekte olmuş olabileceği düşünülüyor.

HASTALIKLAR HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEBİLİR

Olay, hastalıkların ve enfeksiyonların hayvanlardan insanlara geçmesinin riskini vurgulayarak, insanların ve hayvanların bir arada yaşadığı ve yaşam alanlarının örtüştüğü durumlarda bu tür tehlikelerin artabileceğine işaret ediyor.

Öne Çıkanlar
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos Çarşamba günü tatil mi?
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
Aselsan mühendislerinden büyük başarı: Helikopterler için füzeye karşı tedbir sistemi geliştirdiler. Füzeyi havada parçalıyor
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 71 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
30 Ağustos’ta toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta otobüs, metrobüs ve marmaray ücretsiz mi?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 70 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı Güncel
Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cep telefonu kararı. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor Güncel
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cep telefonu kararı. Tüm öğrencileri ilgilendiriyor
Türk gemici Moritanya’da hayatını kaybetti Güncel
Türk gemici Moritanya’da hayatını kaybetti
İmamoğlu 'muhalefeti iktidarı yok bu işin' diyerek uyardı: Esas tehdidin İstanbul olduğunu biliyoruz Güncel
İmamoğlu 'muhalefeti iktidarı yok bu işin' diyerek uyardı: Esas tehdidin İstanbul olduğunu biliyoruz
Ecem Erkek hayranıyla olan gözlük sohbetini paylaştı Magazin
Ecem Erkek hayranıyla olan gözlük sohbetini paylaştı
Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor Güncel
Putin Türkiye'ye gelmekten vazgeçti. Erdoğan Rusya'ya gidiyor