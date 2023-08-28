Unutkanlık ve depresyon şikayetiyle hastaneye gitti. Beyninden solucan çıktı

Avustralya’da 64 yaşındaki bir kadın, unutkanlık ve depresyon şikayeti ile hastaneye gitti. Yapılan incelemeler sonrası doktorlar kadının beyninde solucan olduğunu fark etti. Yapılan operasyon sonucu kadının beyninden sekiz santimlik canlı bir solucan çıkarıldı.

DOKTOR SOLUCANI GÖRÜNCE NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Kanberra Hastanesi'nde enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sanjaya Senanayake, nörocerrah meslektaşı Dr. Hari Priya Bandi'yi telefonla arayıp hastasının beyninden 8 cm uzunluğunda canlı bir yuvarlak solucan çıkardığını söyledi ve daha fazla adım atmadan önce Senanayake ve diğer hastane çalışanlarından tavsiye istedi.

ÇIKARILAN SOLUCAN NORMALDE PİTON YILANLARINDA BULUNUYOR

Yapılan araştırma sonucu çıkan solucan türünün normal şartlarda piton yılanlarında bulunduğu tespit edildi.

Bu Olay, hayvanlardan insanlara hastalık bulaşmasının riskini gözler önüne serdi.

PİTON YILANLARININ OLDUĞU BÖLGEDE YAŞIYORMUŞ

Hastanın yakın çevresinin piton yılanları ile çevrili bir gölün çevresinde yaşadığı belirtildi. Direkt olarak yılanla teması olmasa da, hastanın ot topladığı ve bunları yemeklerinde kullandığı ifade edildi. Bu bağlamda, hastanın bu şekilde solucanla enfekte olmuş olabileceği düşünülüyor.

HASTALIKLAR HAYVANLARDAN İNSANLARA GEÇEBİLİR

Olay, hastalıkların ve enfeksiyonların hayvanlardan insanlara geçmesinin riskini vurgulayarak, insanların ve hayvanların bir arada yaşadığı ve yaşam alanlarının örtüştüğü durumlarda bu tür tehlikelerin artabileceğine işaret ediyor.