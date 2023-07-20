Unuttum demek istemiyorsanız bu besinleri tüketin

Stres ve düzensiz beslenme ile dikkat dağınıklığını da beraberinde getirdiğini söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ziya Mocan şu bilgileri aktardı:

“Depresyon gibi nörolojik ve/ veya psikiyatrik hastalıklar, yoğunluk, stres, kaygı, travma gibi içsel ve dışsal nedenler, önemli/ önemsiz birçok uyaran ve bilgiye maruz kalmak, dikkat problemleri unutkanlığa neden olabilir. Ancak en önemli nedenlerden biri de beslenme bozukluğu. Besinler birçok sorunun üstesinden gelebiliyor.”

Prof. Mocan, hafızayı güçlendiren ve dikkat dağınıklığını önleyen besinleri şöyle açıkladı:

Ahududu

Ahududu, bahçelerde yetiştirilebilen yararlı bir bitkidir. Zindelik verir, zihinsel yorgunluğu giderici güce sahiptir.

Karanfil çayı

Karanfil, bildiğimiz çay gibi demlenip tatlandırılarak içildiğinde, hafızayı güçlendiriyor, zihni canlandırıp unutkanlığı geçirici etki gösteriyor. Karanfil çayı, kalp çarpıntısına da iyi geliyor. Karanfilin ayrıca, dişleri güçlendirici etkisi de vardır.

Ginko yaprağı

Konsantrasyonu artırıyor, hafızayı güçlendiriyor.

Bitter çikolata

Kakao içerisindeki flavonlar nedeniyle beyindeki kan akışı hızlandırdığı bilinir. Bu nedenle hafızayı çalıştırıcı özelliği vardır.

Havuç ve balık

Havuç hatırlama yeteneğini artırıyor, beynin metabolizmasını canlandırıyor. Yapılan araştırmalar, Omega-3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzheimer riskini azalttığı ortaya koydu. Unutkanlığı önlemek için haftada 2 gün balık yemek şart.

Kuru üzüm

Özellikle kuru üzüm, zihni kuvvetlendirir. Sınav dönemlerinde öğrenciler için eşsiz bir besin ve destek kaynağıdır. Unutkanlığı yenmek için her gün bir avuç yenilmelidir.