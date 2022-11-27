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Sık sık şifresini unutanlar dikkat! Google'da unutulan şifreler nasıl bulunur

Güncelde sürekli şifre değişikliği yapmak zorunda olan ya da şifresini sürekli unutanlar için Google'ın şifre kurtarma sekmesi kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. İşte unutulan şifreleri bulmanın yöntemi...

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 12:59
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Unutulan şifreler Google'dan nasıl kurtarılır

Sık sık şifresini unutanlar dikkat! Google'da unutulan şifreler nasıl bulunur
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Google'da şifre kurtarma işleminin yapılabilmesi için Chrome’a Gmail hesabıyla giriş yapılmış olması gerekmektedir. Gmail ile giriş yapıldıktan sonra giriş yapılan tüm sekmelerde şifrelerin girildikten sonra sol üst köşede çıkan "şifrenizi kaydetmek istiyor musunuz" sorusuna "evet" yanıtını vermek gerekiyordu.

Bu aşamadan sonra şifrelerin kaydedilmesine izin verildiyse ve parola unutulduysa Chrome üzerinden yeniden şifrelere erişim sağlanabiliyor.

KAYDEDİLEN ŞİFRELERE NASIL ULAŞILABİLİR

Bilgisayarınızda Google Chrome’u başlatın.

Sağ üst köşede Profiller seçeneğine tıklayın

Şifreler’i seçin

Burada şifreleri kayıtlı olan siteleri görebilirsiniz

Şifrenizi görmek için göz ikonuna tıklayın

Doğrulama için cihazınızın şifresini girin

Ayrıca bu sayfada şifreyi görüntüleme seçeneğinin yanındaki ayarlar seçeneğinden daha fazla ayara erişim sağlanabilir. Örneğin şifre düzenlenebilir, direkt olarak kopyalanabilir veya tamamen silinebilir. Bu sayede artık kullanılmayan siteler veri tabanında bekleyebilir.

Buradaki kayıtlı şifreleri görebilmek için Şifreler menüsü üzerinden “Şifreleri kaydetmeyi öner” seçeneğini işaretlenmelidir. Aynı zamanda yine aynı yerden otomatik oturum açma özelliği de etkinleştirilebilir. Bu özellik sayesinde Chrome, kayıtlı bir mail adresini veya bir web sitesi şifresini otomatik olarak doldurabilir. 

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