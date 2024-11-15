Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi

Ali Yazan/ Ordu

Ordu’nun Ünye İlçesi Cevizdere bölgesinde, Fatsa-Ünye istikametinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cevizdere Köprüsü üzerindeki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın ardından minibüs, büyük bir gürültüyle yola yan yattı.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kaza sırasında minibüs sürücüsü, aracın camından kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, minibüsün devrilmesinin ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.