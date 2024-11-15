Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi

Kaynak: Haber Merkezi
Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi

Ünye’nin Cevizdere bölgesinde, Fatsa-Ünye istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi.

Ali Yazan/ Ordu

Ordu’nun Ünye İlçesi Cevizdere bölgesinde, Fatsa-Ünye istikametinde bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Cevizdere Köprüsü üzerindeki bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın ardından minibüs, büyük bir gürültüyle yola yan yattı.

araba.jpg

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Kaza sırasında minibüs sürücüsü, aracın camından kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yapılan kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu ve ciddi bir yaralanmasının bulunmadığı bildirildi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, minibüsün devrilmesinin ardından çevrede güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

Son Haberler
Hatay'da lastikçide büyük yangın
Hatay'da lastikçide büyük yangın
'İsraille ticareti durdurduk sözlerinde samimi olmadığınızı düşünüyoruz'
'İsraille ticareti durdurduk sözlerinde samimi olmadığınızı düşünüyoruz'
Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi
Ünye’de korkutan kaza: Minibüs köprüde devrildi
Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi
Fransa İsrail maçında olay çıktı: Taraftarlar birbirine girdi
Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu
Kaza sonrası tarafların çekme halatı tartışması viral oldu