Ünye’de su gideri kavgası! Bacanaklar çatıştı

Ordu’nun Ünye ilçesinde, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan H.B (60) ve bacanağı H.T ile evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Arbede sırasında H.T, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı H.B, ve onun ağabeyi M. B’ya üç el ateş etti.

Olay, Ünye'nin Aydıntepe Mahallesi Ağcakese Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ambar çatısından yola akan su nedeniyle uzun süredir aralarında husumet bulunan Hasan Ballı (60) ve bacanağı Hüseyin Tarakçı (66), evlerinin önünde karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hüseyin Tarakçı, yanında taşıdığı tabancayla bacanağı Hasan Ballı ile ağabeyi Mehmet Ballı'ya (63) 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hasan ve Mehmet Ballı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı.

