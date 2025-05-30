Ünye'de yeni turizm destinasyonu: Yazkonağı Mağarası

ALİ YAZAN ORDU /YENİÇAĞ

Ünye’nin Yazkonağı Mahallesi’nde bulunan ve yaklaşık uzunluğu bin metre olan, içerisinde iki adet yağmur şelalesi bulunan Yazkonağı Mağarası’nın turizme kazandırılması için inceleme gezisi düzenlendi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, beraberinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle birlikte Yazkonağı Mağarası'nda incelemelerde bulundu.

Yazkonağı Mağarası, yer yer daralan yapısı, doğal sarkıtları ve bozulmamış atmosferiyle özellikle macera tutkunlarının ilgisini çekmeye aday.

İncelemeler sırasında mağaranın potansiyeli hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Tavlı, turizme kazandırılması için bir yol haritası belirlediklerini ifade etti.

Başkan Tavlı, mağaranın ilk etapta yaklaşık 450 metrelik bölümünün güvenli bir şekilde ziyaret edilebilir hale getirilmesi için Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün tecrübeli mühendisleriyle iş birliği yapacaklarını belirtti.

BAŞKAN TAVLI, “MAĞARANIN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN YOL HARİTASI BELİRLEDİK”

Bu kapsamda, mağara içerisindeki kaya parçalarının temizlenmesi ve güvenli bir yürüyüş parkuru oluşturulması planlanıyor. Mağara ziyaretinin ilk bölümünde yer alan şelalenin büyüleyici güzelliğine dikkat çeken Başkan Tavlı, “Ünye'mize, yeni bir turizm destinasyonu kazandırmak için kolları sıvadık. İlimizde ziyaret edilebilecek 2 mağaradan biri olan ve ilçemiz sınırlarında yer alan Yazkonağı Mağarası'nda İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Uğur Toparlak ve STK temsilcilerimizle birlikte incelemelerde bulunduk. 1 kilometreye ulaşan uzunluğu, yer yer daralan yapısı, sarkıtları ve doğallığıyla maceraseverlerin yeni odak noktası olacak bu oluşumun, turizme kazandırılması için yol haritası belirledik. Çok keyifli bir yürüyüş oldu. Macera tutkunlarının ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk şelaleye kadar olan 45 metrelik kısmı turizme açtığımıza güzel ve keyifli deneyim kazanmak isteyenlerin ilgilisinin olacağına inanıyorum. Ünye Belediyesi olarak turizme kazandırılması konusunda ne gerekiyorsa elimizden geleni yapmaya hazırız” diye konuştu.

MÜDÜRÜ TOPARLAK, “BURASI BÖLGENİN ÖNEMLİ CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ OLACAK”

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ise geçmişte Yazkonağı Mağarası'nda kamulaştırma ve yürüyüş platformu gibi çalışmalar yapıldığını ancak bu çalışmaların yarım kaldığını ifade ederek, “Belediye Başkanımızla mağarada incelemelerde bulunduk. Başkanımızın heyecanı bizleri de motive etti. Mağaranın Karadeniz sahil yoluna yakınlığı sayesinde turizme açıldığında bölgenin önemli cazibe merkezlerinden biri olacağına inanıyorum” dedi.

BAŞKAN SOBİ, “ÜNYE BELEDİYEMİZ TURİZM KONUSUNDA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI”

Ünye Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Adnan Sobi ise turizmin temel unsurlarından birinin insanlara farklı deneyimler yaşatmak olduğunu belirterek, Ünye'nin kalesi ve doğal güzellikleriyle birlikte mağara turizmi konusunda yeni bir sayfa açtığını ifade etti. Başkan Sobi, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın bu konudaki heyecanı ve arzusunun Yazkonağı Mağarası'nı gelecek sezona kadar turizme kazandıracağına olan inancını dile getirdi. Turizmciler için destinasyonların hazır olmasının önemine değinen Sobi, Ünye Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarının olumlu bir başlangıç olduğunu belirterek, bu gelişmelerin Ünye'ye, Ordu'ya ve Türkiye turizmine hayırlı olmasını diledi.