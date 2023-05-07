Uranüs'ün uydularında yaşam ihtimali var. NASA duyurdu

NASA tarafından yapılan yeni bir keşfe göre, Uranüs'ün uyduları Titania ve Oberon'un yaşamı desteklemek için yeterince sıcak okyanuslara sahip olabileceğini ifade etti.

Uranüs'ün uydularında yaşam ihtimali var. NASA duyurdu

Bilim insanları, Jüpiter'in uydularından Ariel, Umbriel, Titania ve Oberon'un bir okyanusu barındırmak için gerekli olan iç ısıyı muhafaza edecek kadar yalıtılmış olduğu ifade edildi..

UYDUDA YAŞAM İHTİMALİ VAR

Araştırmacılar, ayrıca Titania ve Oberon'da bu okyanusların potansiyel olarak dünya dışı yaşamı destekleyecek kadar sıcak olabileceği aktarıldı.

Uranüs'ün uydularının, bir yer altı okyanusunun donmasını önlemek için gereken ısıyı muhafaza edemeyecek kadar küçük olduğu düşünülüyordu, ancak yeni araştırma bu düşünceyle çelişiyor.

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