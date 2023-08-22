Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Gittiği konserlerde kendinden geçen Uraz Kaygılaroğlu, bu sefer sokakta şarkı söyledi.

Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı

Oyunculuğu kadar sempatik tavırlarıyla da dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yine sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, İstanbul Odakule’de sokak şarkıcısıyla düet yaptı.

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SOKAKTA ŞARKI SÖYLEDİ

Tarkan’ın ‘Vazgeçemem’ şarkısını söyleyen ikilinin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri beğeni topladı.

Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Melike Şahin'in konserine gitmişti. Ünlü oyuncu konserden video paylaşmış Şahin'e şarkılarda oturduğu yerden eşlik etmişti. Kaygılaroğlu'nun sesine yorum yağmıştı.

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