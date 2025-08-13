Ürdün ekonomiside rahatlama sinyali

Ürdün İstatistik Dairesi'nin yayımladığı verilere göre, Ürdün'de yıllık enflasyon oranı temmuz ayında yüzde 1,68'e gerileyerek son dört ayın en düşük seviyesini gördü. Bu rakam, haziran ayındaki yüzde 2,02'lik orandan belirgin bir düşüşe işaret ediyor. Enflasyondaki bu yavaşlama, Ürdün ekonomisi için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor.

FİYATLARDAKİ YAVAŞLAMANIN SÜRÜKLEYİCİ KALEMLERİ

Temmuz ayı enflasyon verileri incelendiğinde, fiyat artışlarındaki yavaşlamanın arkasındaki en büyük etkenin temel tüketim kalemlerindeki düşüşler olduğu görülüyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda enflasyon, haziran ayındaki yüzde 2,83'ten yüzde 1,71'e geriledi. Bu düşüş, tüketicilerin günlük harcamalarında hissedilir bir rahatlama sağladı. Benzer şekilde, alkol ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artış da haziran ayındaki yüzde 12,50'den yüzde 5,08'e düştü. İletişim hizmetleri ve diğer mal ve hizmetler kategorilerindeki artış hızları da sırasıyla yüzde 2,32'den yüzde 2,31'e ve yüzde 2,60'tan yüzde 2,52'ye geriledi.

BAZI KALEMLERDEKİ ARTIŞLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Enflasyonun genel seyrine rağmen, bazı sektörlerde fiyat artışlarının devam ettiği gözlemleniyor. Konut grubunda enflasyon yüzde 2,35'ten yüzde 2,41'e yükseldi. Sağlık harcamalarındaki artış da yüzde 0,70'ten yüzde 0,71'e çıktı. Eğitim harcamalarında ise yüzde 1,83'ten yüzde 1,84'e, giyim ve ayakkabı kaleminde ise yüzde 1,56'dan yüzde 1,57'ye hafif artışlar kaydedildi. Bu artışlar, enflasyonun tam olarak kontrol altına alınamadığına dair sinyaller veriyor.

ULAŞIM VE KÜLTÜREL FAALİYETLERDEKİ ŞAŞIRTAN DÜŞÜŞ

Temmuz ayında en dikkat çekici gelişmelerden biri, ulaşım ve kültür-eğlence sektörlerindeki fiyat düşüşlerinin derinleşmesi oldu. Ulaşım fiyatlarındaki düşüş, haziran ayındaki yüzde -0,59'dan temmuzda yüzde -0,90'a geriledi. Benzer bir düşüş eğilimi, kültür ve eğlence harcamalarında da görüldü. Bu kategorideki fiyatlar hazirandaki yüzde -1,11'lik düşüşün ardından temmuzda yüzde -1,58'e geriledi. Bu durum, tüketicilerin bu alanlardaki harcamalarının görece azaldığına işaret ediyor.

AYLIK BAZDA 10 AY SONRA İLK GERİLEME

Aylık bazda bakıldığında, tüketici fiyatları temmuz ayında yüzde 0,10'luk bir düşüş yaşadı. Bu, son 10 ay içinde ilk kez görülen aylık gerileme olarak kayıtlara geçti. Haziran ayında tüketici fiyatları yüzde 0,19 oranında artmıştı. Aylık bazdaki bu düşüş, fiyat istikrarı açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendirilebilir. Ürdün Merkez Bankası ve hükümetin enflasyonla mücadele politikalarının etkisi, bu verilerle birlikte daha yakından takip edilecek.