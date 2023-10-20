Ürdün: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in yaklaşık iki haftadır aralıksız saldırılarına hedef olan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" dedi.

KAYNAK: AA
Ürdün: Maalesef Gazze'de işler sakinleşecek gibi görünmüyor

Safedi, Ürdün'ü ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün'ün önceliğinin Gazze Şeridi'ndeki savaşın derhal durması ve bölgeye yardım ulaştırılması olduğunu belirten Safedi, Gazze için yardım malzemeleri taşıyan yeni bir uçağın yarın Mısır'a hareket edeceğini kaydetti.

Safedi, "Maalesef (Gazze'de) işler sakinleşecek gibi görünmüyor, bu da bizi daha fazla çalışmaya sevk ediyor" diye konuştu.

Ortak değerler ve uluslararası hukuka uygun olarak her iki taraftaki sivillerin korunması gerektiğini kaydeden Safedi, "Filistinliler güvenliğe kavuşamadıkça İsrailliler de güvenliğe kavuşamaz" dedi.

"FİLİSTİNLİLERİN HAKLARINI VEREN VE İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNİ GARANTİ EDEN BİR BARIŞ İSTİYORUZ"

Savaşın genişlemesinin daha yıkıcı olacağını, dolayısıyla seçeneklerinin "barışçıl ve diplomatik" yollar olduğunu dile getiren Safedi, şöyle konuştu:

"İsrail'le savaşa girmemizi isteyenler; bunu sonlandırabilecek ve yansımalarını güvence altına alabilecek miyiz? Arapların İsrail ile savaşmak istediği söyleniyor. Bu siyasi bir söylemdir. Hepimiz Filistinlilerin haklarını veren ve İsrail'in güvenliğini garanti eden bir barış istiyoruz."

Alman Bakan Baerbock ise ülkesinin Gazze Şeridi'ndeki uluslararası kuruluşlara destek sağlamak amacıyla Gazze'deki Filistinlilere yönelik yardımını 50 milyon euro artırma kararı aldığını belirtti.

Refah Sınır Kapısı'nın hala kapalı olduğunu söyleyen Baerbock, herkesi engelleri aşarak mümkün olan en kısa sürede bu sınır kapısını açmaya çağırdı.

Gazze'nin suyunun kesilmesine işaret eden Baerbock, "Annelerin çocuklarına atık su içirdiğini hayal ettiğimde yüreğim acıyla çarpıyor” şeklinde konuştu.

ÜRDÜN, SINIR BÖLGELERİNDE GÖSTERİ VE PROTESTOLARA İZİN VERMEYECEK

Öte yandan Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerinde toplantı ve gösterilere izin verilmeyeceği, güvenlik güçlerinin verilen talimatları uygulayacağı belirtildi.

Açıklamada, hayatın normal akışını bozabilecek veya halk için tehlike oluşturabilecek yerlerde de her türlü toplantının yasaklandığı ifade edildi.

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