Ürdün ordusu, Suriye sınırında uyuşturucu kaçakçılığını engelledi

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Ürdün Sınır Muhafızlarının, güvenlik kuvvetleri ve narkotikle mücadele birimiyle koordineli çalışarak bir grup kaçakçının illegal yollarla Suriye topraklarından Ürdün topraklarına geçtiğini belirlediklerini aktardı.

Bölgede yürütülen arama ve inceleme operasyonlarının tamamlanmasının ardından Ürdün'ün Kuzey Askeri Bölgesinde, Suriye topraklarından gelen yüklü miktarlarda narkotik uyuşturucu maddenin kaçırılması ve sızdırılması girişiminin önlendiği açıklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, Ürdün devriye kuvvetleri ile aralarında çıkan çatışmada kaçakçılardan bazılarının yaralandığı, Suriye topraklarına doğru kaçtığı aktarıldı.