Ürdün Veliaht Prensi gençleri vatani hizmete çağırdı

Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah, Irbid vilayetinde düzenlenen bir toplantıda Ulusal Askerlik Hizmeti Programı’nın yeniden aktif hâle getirildiğini duyurdu. Ürdün Haber Ajansı Petra’nın aktardığına göre, gençlerle bir araya gelen Prens Hüseyin, gençlerin vatanlarını savunmaya ve hizmet etmeye hazır olmaları gerektiğini vurguladı.

King Abdullah II Bahçeleri’nde yaptığı konuşmada, askerliğe katılan gençlerin bu deneyimin önemini daha iyi kavradıklarını belirten Veliaht Prens, programın gençlerin karakter gelişimine katkı sağlayacağını, disiplin kazandıracağını ve ulusal kimliği güçlendireceğini söyledi.

PROGRAMIN AMAÇLARI VE GELİŞTİRİLMESİ

Prens Hüseyin, programın önceden hükümete yönlendirdiği çalışmalar sonucunda, ilgili ortaklarla iş birliği içinde geliştirileceğini ve net bir takvim doğrultusunda uygulanacağını ifade etti. Programın detayları ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Programın gençlerin vatanla bağını güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Prens, aynı zamanda hizmetin gençlerde sorumluluk bilinci, liderlik ve toplumsal aidiyet duygusunu artıracağını vurguladı.

GENÇLERİN İLGİ VE BEKLENTİLERİ

Toplantıda gençlerin gündeme getirdiği diğer konular arasında bilgi teknolojileri, girişimcilik, gönüllülük ile mesleki ve teknik eğitim konuları yer aldı. Katılımcılar, Ulusal Askerlik Hizmeti Programı’nın aktif vatandaşlık değerlerini kazandıracağını, karakteri olgunlaştıracağını ve ulusal kimliği pekiştireceğini belirtti.

Gençler, ayrıca Veliaht Prens’in mesleki ve teknik eğitim programlarına verdiği destek için teşekkür ederek, bu programların iş hayatına hazırlanırken kendilerine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

GELECEK PLANLARI VE BEKLENTİLER

Ürdün’de gençlerin askeri ve toplumsal hizmet yoluyla ulusal kimliklerini pekiştirmesi, ülkenin güvenlik ve dayanışma bilincini güçlendirmesi açısından programın önemi büyük olarak değerlendiriliyor. Veliaht Prens Hüseyin’in açıklaması, gençler arasında motivasyon ve heyecan yarattı; programın uygulanmaya başlamasıyla birlikte hem askeri hem de sosyal açıdan birçok fayda sağlaması bekleniyor.

Petra Ajansı, toplantının gençlerin taleplerini ve beklentilerini yönetime iletme açısından da önemli bir platform oluşturduğunu bildiriyor. Böylece Ulusal Askerlik Hizmeti Programı, sadece bir askeri uygulama değil, gençlerin toplumsal katılımını artıran bir eğitim ve deneyim fırsatı olarak ön plana çıkıyor.