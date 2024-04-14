Ürdün’de OHAL ilan edildi: Hava sahasını ihlal eden İran İHA’larını vurmaya hazırız

Kaynak: Reuters
Ürdün’de OHAL ilan edildi: Hava sahasını ihlal eden İran İHA’larını vurmaya hazırız
Reuters, İran'ın İsrail’e başlattığı hava saldırısı sonrası İHA tehdidi nedeniyle Ürdün’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İran'ın İsrail’e başlattığı hava saldırısı sonrası İHA tehdidi nedeniyle Ürdün’de olağanüstü hal ilan edildi.

Reuters haber ajansı iki bölgesel güvenlik kaynağına atıfta bulunduğu haberinde, Ürdün hava savunmasının, hava sahasını ihlal eden herhangi bir İran uçağını ya da insansız hava aracını durdurmaya ve vurmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kaynaklar, ordunun da yüksek alarm durumunda olduğunu ve radar sistemlerinin drone faaliyetlerini izlediğini söyledi.

HAVA SAHASI TÜM UÇUŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının dün yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatıldı.

Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.

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