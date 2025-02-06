Ürdün’de ÜFE'nin düşüşü sürüyor

Ürdün’de üretici fiyatları, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,98 oranında düşüş gösterdi. Bu, Ürdün’deki üretici fiyatları için dördüncü ardışık dönemde görülen deflasyonun işaretidir. Kasım ayında ise bu oran %1,12’lik bir azalmayı işaret ediyordu. Fiyatlardaki bu gerileme, özellikle imalat sektörü ve elektrik sektöründe yaşanan fiyat düşüşlerinden kaynaklanmaktadır. İmalat sektöründe fiyatlar %0,99 azalırken, elektrik sektöründe ise %1,83’lük bir düşüş yaşandı.

Ayrıca, taş ocakçılığı sektöründe fiyatlar neredeyse sabit kaldı. Bu, bazı sektörlerin fiyat dalgalanmalarına karşı daha istikrarlı bir performans sergilediğini gösteriyor. Üretici fiyatları, bir önceki aya göre de %0,26 oranında bir azalma kaydetti. Kasım ayında ise fiyatlar %0,41 oranında artış göstermişti.

2024 yılı genelinde, Ürdün’de üretici fiyatları önceki yıla kıyasla %0,58 oranında bir azalma yaşadı. Bu genel düşüş, ülkenin ekonomik dinamikleri ve küresel ticaretin etkisiyle şekillenmiş olabilir.

Ürdün İstatistik Departmanı (DOS) tarafından sağlanan verilere göre, bu azalma özellikle enerji ve imalat sektörlerinde belirginleşti. Ancak, taş ocakçılığı gibi sektörler, genel eğilimden farklı olarak neredeyse sabit kaldı. Ürdün ekonomisi, bu durumu üretim maliyetlerindeki düşüş ve küresel piyasalardaki gelişmelerle açıklıyor.