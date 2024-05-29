Ürdün'den Gazze'ye 40 tır insani yardım

Ürdün Kraliyet Haşimi Yardım Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yeni bir yardım konvoyunun gönderildiği bildirildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile koordineli olarak yola çıkan 40 tırlık konvoy, bir hafta içinde Gazze'ye gönderilen ikinci yardım konvoyu olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada, son birkaç gün içinde Gazze'ye toplamda 80 tır yardım gönderildiği belirtildi. İnsani yardımların temel gıda maddeleri, tıbbi malzemeler ve ilaçlardan oluştuğu vurgulandı. Gazze'de ciddi bir insani felaketin yaşandığı ve bu felaketin önlenmesinin tek yolunun sınır kapılarının insani yardımlara açılması olduğu ifade edildi.

Yardım taşıyan tırların hangi sınır kapısından Gazze'ye ulaştığına dair bilgi verilmezken, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah'ın doğusuna başlattığı kara saldırısı sonucunda, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafındaki kontrolü ele geçirdiği belirtildi.