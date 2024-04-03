Üretici fiyat verisi açıkladı

2024 martta Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya oranla %3,29 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,59 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %51,47 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,28 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %58,92 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %71,19 artış, imalatta %58,92 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %18,92 azalış ve su temininde %66,23 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %53,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %63,73 artış, dayanıksız tüketim mallarında %64,44 artış, enerjide %11,55 artış ve sermaye mallarında %68,11 artış olarak gerçekleşti.