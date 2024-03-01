Üreticide 2,50 TL olan limon, 18,36 TL’ye kuruşa markette satılıyor

Bayraktar, “Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 634,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 572,2 ile portakal, yüzde 340,1 ile kuru incir, yüzde 259,3 ile kabak takip etti. Limon 7,3 kat, portakal 6,7 kat, kuru incir 4,4 kat, kabak 3,6 kat fazlaya satıldı. Üreticide 2 lira 50 kuruş olan limon 18 lira 36 kuruşa, 3 lira 50 kuruş olan portakal 23 lira 53 kuruşa, 115 lira olan kuru incir 506 lira 20 kuruşa, 13 lira 33 kuruş olan kabak 47 lira 90 kuruşa markette satıldı” değerlendirmesinde bulundu.

"İLAÇ FİYATLARI AYLIK YÜZDE 3,9 ARTTI"

Bayraktar, “Şubat ayında ocak ayına göre üre gübresi yüzde 7,6, amonyum sülfat gübresi yüzde 3,1, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 2, amonyum nitrat gübresi yüzde 0,7, DAP gübresi yüzde 0,3 oranında arttı. Geçen yılın şubat ayına göre son bir yılda üre gübresi yüzde 40,6, DAP gübresi yüzde 28,5, amonyum sülfat gübresi yüzde 28,4, amonyum nitrat gübresi yüzde 27,8, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 23,6 oranında arttı. Şubat ayında ocak ayına göre süt yemi yüzde 2,4, besi yemi yüzde 2, son bir yılda süt yemi yüzde 42,8, besi yemi ise yüzde 42,6 oranında arttı. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 2,11 oranında arttı. İlaç fiyatları aylık yüzde 3,9, yıllık yüzde 38 oranında arttı” değerlendirmesinde bulundu.

MAZOT FİYATI SON BİR YILDA YÜZDE 103,7 ORANINDA ARTTI"

Bayraktar, mazot fiyatının son bir yılda yüzde 103,7 oranında arttığını söyleyerek, kışlık ekilişlerde gübreleme ve diğer kültürel işlemlere devam ettiğini söyleyerek, son 15 günde mazotta fiyatının iki kez değiştiğini belirtti. Bayraktar, 13 Şubat 2024 tarihinde mazotun litre fiyatına gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla birlikte mazotun litresinin 45 lira 6 kuruşa kadar yükseldiğini şubat ayının sonuna doğru yapılan indirim neticesinde mazotun litresi 42 lira 77 kuruş olduğunu belirtti.