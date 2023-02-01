Fındık fiyatlarında büyük düşüş. Üreticiye kötü haber

Yaşanan bu gelişme sonrası fındık fiyatları için açıklamada bulunan Seyit Torun "TMO eliyle düğmeye basıldı. Piyasada fındık 63 liraya ulaşırken TMO, 58 ve 61 TL üzerinden fındık satışına başladı ve fındık fiyatları 7-8 lira düştü." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bugün piyasaya fındık satmaya başladığını belirterek, “Fındığın fiyatını düşürmek için bir devlet kurumu olan TMO eliyle düğmeye basıldı. Serbest piyasada fındık 63 liraya ulaşırken TMO, 58 ve 61 TL üzerinden fındık satışına başladı ve fındık fiyatları 7-8 lira düştü.

Yapılan bu satış, fındık piyasasını tekelinde tutan yabancı bir şirketin ucuz ürün toplamasına yaramaktadır, fiyatlarda manipülasyon yapmaktır. Yapılan bu iş üreticiye ihanet etmektir” dedi.

Torun, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık satışına bugün yapmaya başladığını belirtti. Torun’un açıklaması şöyle:

"Siyasi iktidar tüm uyarılarımıza rağmen fındık taban fiyatını 51-53 arasında belirleyerek, üreticiyi mağdur etmişti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de fındık alımlarını bu fiyatlar üzerinden yapmıştı.

Ağustos 2022’den bu yana fındık fiyatı serbest piyasada yükseldi ve şu anda 63 liraya kadar ulaştı. Ancak tam da bu sırada, üreticinin kazanmasını istemeyen karanlık eller yeniden devreye girdi.

“BUNUN ADI FİYATLARDA MANİPÜLASYON YAPMAKTIR"

Fındığın fiyatını düşürmek için bir devlet kurumu olan TMO eliyle düğmeye basıldı. Bugün TMO, piyasaya fındık satışına başladı.

Şu anda serbest piyasada fındık 63 liraya ulaşırken TMO satışları 58 ve 61 TL üzerinden belirlendi. Bunun hemen ardından, serbest piyasadaki fındık fiyatları 7-8 lira geriye düştü.

Herkes şunu bilmelidir, yapılan bu satış, fındık piyasasını tekelinde tutan yabancı bir şirketin piyasadan ucuz ürün toplamasına yaramaktadır, fiyatlarda manipülasyon yapmaktır. Açıkça söylüyorum: Yapılan bu iş üreticiye ihanet etmektir.

Yapılan bu iş, devlet kurumu eliyle yabancı bir şirketin taşeronluğuna soyunmaktır. Bu operasyonda parmağı olanlar, fındık fiyatını ucuzlatanlar, üreticinin alın terini çalanlardır. Üreticinin cebinden alıp yabancı bir şirketin kasasını dolduranları Ordu halkı da Karadeniz halkı affetmeyecektir.

“YABANCI ŞİRKETİN DEĞİL ÜRETİCİNİN HAKKINI KORUYUN"

TMO’ya da Tarım ve Orman Bakanlığı’na da çağrımızdır. Bu yanlıştan bir an evvel dönün. Satışları durdurun. İlla satış yapacaksanız da fiyatı 70 lira bandına yükseltin. Yabancı şirketin değil, üreticinin hakkını koruyun." (MilliGazete)