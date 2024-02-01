Üreticiyle market arasındaki fiyat farkına isyan etti. Ziraat Odası Başkanı açıkladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan flaş açıklama...Bayraktar, üretici ile market arasındaki fiyat farkının bazı ürünlerde 4-5 kata ulaştığını iddia etti.

Yazılı açıklama yapan Bayraktar, ocak ayındaki üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını değerlendirdi.

Bayraktar'ın açıklamasına göre üretici ile market arasındaki fiyat farkı en çok portakalda görüldü. Hem de yüzde 404'lük bir oranda. Bayraktar, Portakaldaki fiyat farkını yüzde 396,7 ile mandalina, yüzde 385,2 ile limon, yüzde 256,5 ile kuru soğanın takip ettiğini söyledi..

Üretici fiyatına göre markette portakal ve mandalinanın 5 kat olduğunu ifade eden Bayraktar, limonun 4,9 kat, kuru soğanın 3,6 kat yüksek fiyattan satıldığına dikkati çekti.

Üreticide 4 lira olan portakal 20 lira markette satıldığını ifade eden Ziraat Odası Başkanı 5 lira 25 kuruş olan mandalinanın 26 liraya, 3 lira 83 kuruş olan limonun ise 18 lira 58 kuruşa, 5 lira 8 kuruş olan kuru soğan 18 lira 11 kuruşa satıldı kaydetti.

"42 ÜRÜNDEN 29'UNUN FİYATI ARTTI"

Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 34,7 ile yeşil fasulye olduğu belirten Bayraktar, 42 ürünün 29'unun fiyatının arttığını, 13'ünün ise azaldığını söyledi. Bayraktar'a göre yeşil fasulyeden sonra en yüksek artış yüzde 29,8'le salatalıkta görüldü. Salatalığı yüzde 28.4'le ıspanak, yüzde 22,9'la pırasa takip etti. Kuru üzüm ve fındık fiyatında düşüş yaşandı.

ÜRETİCİDEKİ FİYAT DEĞİŞİMLERİ

Ocak ayında üreticide 34 ürünün 24'ünde fiyat artışı olurken, 2'sinde fiyat düşüşünün görüldüğünü, 8 üründe ise fiyat değişimi olmadığını aktaran Bayraktar, Üretici fiyatlarında kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, Antep fıstığında fiyat değişimi yaşanmadı değerlendirmesinde bulundu.