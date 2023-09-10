Urla Kalesi’nde çalışmalar sürüyor

Şanlıurfa’da yer alan tarihi Urla Kalesi’nde başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

KAYNAK: AA
Urla Kalesi’nde çalışmalar sürüyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tarihi kalede 4. sezon kazıları yapılıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, kazıların 4 alanda devam ettiğini belirtti.

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Kozbe, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa Kalesi'nde birçok uygarlığı görmek mümkün. Bunun en başta olanı ciddi bir Roma hakimiyeti var bölgede. Roma ikiye ayrıldıktan sonra bölge Doğu Roma'nın egemenliğinde kalıyor. Bizans oluyor.

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Ondan sonra Arap Emirlikleri var. Abbasiler, Eyyubiler, Mervaniler, Zengiler var. Birçok kültürün burada kalede yaşam alanlarını bulmak mümkün.

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Bizim amacımız da bu dönemlere ait arkeolojik verileri, küçük buluntularıyla, yani çanak çömlekleriyle, sikkeleriyle, takılarıyla, silahlarıyla ortaya çıkarmak."

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