Uruguay'da ön seçimler sona erdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uruguay'da ön seçimler sona erdi

Uruguay'da, 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerde her siyasi partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için Pazar günü ön seçimler düzenlendi.

Başkan Luis Lacalle Pou'nun yerine kimin geçeceğinin belirleneceği Uruguay genel seçimlerden farklı olarak vatandaşların ön seçimlere katılımı gönüllülük esasına dayanıyor. Pazar günü başkent Montevideo'nun 50 km kuzeyindeki Canelones şehrinde oy kullananlar arasındaydı. Basına yorum yapmaktan kaçındı.

Uruguay Seçim Mahkemesi Bakanı Jose Garchitorena yaptığı açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 7 bin 105 oy kullanma merkezinde, dondurucu soğuklara rağmen oy verme işleminin "tamamen normal" bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Gözlemciler, genel seçimlerin Kasım ayında Ulusal Parti (PN) liderliğindeki iktidar koalisyonunun adayı ile 2005'ten 2020'ye kadar iktidarda olan sol muhalefet koalisyonu Geniş Cephe (FA) adayı arasında ikinci tura kalmasını bekliyor.

2020'den 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı sekreteri olarak görev yapan Alvaro Delgado'nun PN liderliğindeki koalisyonun adayını belirlemesi bekleniyor.

Başkentte oy kullanan 55 yaşındaki Delgado, halkın "seyirci değil, kahraman olması" gerektiğini söyleyerek ön seçimlere vatandaşların katılımı çağrısında bulundu.

Bu arada FA, Uruguay'ın ikinci büyük şehri Canelones'in eski belediye başkanı 57 yaşındaki Yamandu Orsi ile Montevideo belediye başkanı 62 yaşındaki Carolina Cosse arasında sıkı bir ön seçim yarışı görüyor. Başkentte FA'ya ilk oy verenlerden biri olan eski Başkan Jose Mujica, siyasi sistemde bir "yenilenme" süreci olduğunu söyledi.

Genel seçimlerden başarıyla çıkan aday 1 Mart 2025'te göreve başlayacak.

flag-box.jpg

Son Haberler
Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak Ekonomi
Altın sahipleri şokta. Rekor yükseliş olacak
Kayseri'de tehlikeli tırmanış. Suriyeli'nin küçük kıza tecavüzü sonrası Emniyet Müdürü halka söz verdi Gündem
Kayseri'de tehlikeli tırmanış. Suriyeli'nin küçük kıza tecavüzü sonrası Emniyet Müdürü halka söz verdi
Çölyak hastalarına müjde dedirtecek bitkiler Şifalı Bitkiler
Çölyak hastalarına müjde dedirtecek bitkiler
Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı Dünya
Xi'an ve Budapeşte arasında direk uçuşlar başladı
Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu Gündem
Kim Milyoner Olmak İster'de Bihter'in anlamı soruldu. 200 bin TL'lik soruydu
Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uyarılar Sağlık
Havuzdan enfeksiyon kapma riskine karşı uyarılar
Doların yeni hamlesi ne? Ekonomi
Doların yeni hamlesi ne?