Uruguay'da ön seçimler sona erdi

Başkan Luis Lacalle Pou'nun yerine kimin geçeceğinin belirleneceği Uruguay genel seçimlerden farklı olarak vatandaşların ön seçimlere katılımı gönüllülük esasına dayanıyor. Pazar günü başkent Montevideo'nun 50 km kuzeyindeki Canelones şehrinde oy kullananlar arasındaydı. Basına yorum yapmaktan kaçındı.

Uruguay Seçim Mahkemesi Bakanı Jose Garchitorena yaptığı açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 7 bin 105 oy kullanma merkezinde, dondurucu soğuklara rağmen oy verme işleminin "tamamen normal" bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Gözlemciler, genel seçimlerin Kasım ayında Ulusal Parti (PN) liderliğindeki iktidar koalisyonunun adayı ile 2005'ten 2020'ye kadar iktidarda olan sol muhalefet koalisyonu Geniş Cephe (FA) adayı arasında ikinci tura kalmasını bekliyor.

2020'den 2023'e kadar Cumhurbaşkanlığı sekreteri olarak görev yapan Alvaro Delgado'nun PN liderliğindeki koalisyonun adayını belirlemesi bekleniyor.

Başkentte oy kullanan 55 yaşındaki Delgado, halkın "seyirci değil, kahraman olması" gerektiğini söyleyerek ön seçimlere vatandaşların katılımı çağrısında bulundu.

Bu arada FA, Uruguay'ın ikinci büyük şehri Canelones'in eski belediye başkanı 57 yaşındaki Yamandu Orsi ile Montevideo belediye başkanı 62 yaşındaki Carolina Cosse arasında sıkı bir ön seçim yarışı görüyor. Başkentte FA'ya ilk oy verenlerden biri olan eski Başkan Jose Mujica, siyasi sistemde bir "yenilenme" süreci olduğunu söyledi.

Genel seçimlerden başarıyla çıkan aday 1 Mart 2025'te göreve başlayacak.