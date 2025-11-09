Üretim gücü ile kendisine yetebilen bir ülke olan Türkiye, iktidar politikaları sonucunda iğneden ipliğe ithal eden bir ülke noktasına geldi.

Gıdalar arasında en önemli besin değerini taşıyan kırmızı et de ithal edilen kalemlerden. İthal ürünlerin Türkiye'ye girişinde ise sık sık skandal niteliğinde olaylar yaşanıyor.

HAFTALARDIR YÜKÜNÜ BOŞALTMAK DENEDİ

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Uruguay çıkışlı ithal et taşıyan gemiye ilişkin haftalardır ayrıntı paylaşarak yetkililere sesleniyor.

Yurt dışından gemiye yüklenen ithal büyükbaş hayvanların denetimsiz olduğu iddia edildi. Çömez, 600 kadar hayvanı taşıyan geminin Balıkesir Bandırma Limanı'na demirlediğini, gelen uyarı ve iflalar sonrası geminin demir alarak Bandırma Körfezi açıklarında tekrar demir attığını ifade etti.

Dün paylaştığı bilgiye göre gemi, akşam saatlerinde yeniden limana geldi ancak hayvanları tahliye edemeden ayrılmak zorunda kaldı.

"TÜRKİYE ET ÇETELERİNE TESLİM OLACAK ÜLKE DEĞİL"

Yetkilileri uyarın Çömez, "Belgesi olmayan ve gemiye kaçak olarak bindirilmiş bu hayvanları ülkeye sokmayın. Türkiye et çetelerine ve arkasındaki güç odaklarına teslim olacak bir ülke değil" ifadelerini kullandı.