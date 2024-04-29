Uruguay'ın efsanevi başkanından kötü haber

Kaynak: Haber Merkezi
Uruguay'ın efsanevi başkanından kötü haber
Uruguay'ın gerilla savaşçılığından gelme efsanevi başkanı Jose Mujica, yemek borusu kanseri olduğunu açıkladı.

88 yaşındaki Mujica, teşhisin geçen Cuma günü rutin bir tıbbi kontrol sırasında konulduğunu söyledi. Yemek borusunda bulunan tümörün, oto immün bir hastalıktan da muzdarip olduğu için normalden de fazla tehlikeli olduğunu belirtti.

Efsanevi başkan, agazetecilere yaptığı açıklamada "Bu açıkça çok karmaşık ve benim gibi yaşlı ve hasta durumda olanlar için iki katı zor" ifadelerini kullandı. Doktorların en iyi tedavi yolunu değerlendirdiğini ancak kemoterapi ve cerrahinin zorluklarının olduğunu belirtti.

Uruguay'da daha çok "Pepe" lakabıyla bilinen eski başkan, bir zamanlar Küba devriminden ilham alan Marksist kentsel gerilla grubu Tupamaros'un lideri idi. 2010-2015 yılları arasında Uruguay'ın Devlet Başkanlığı görevinde bulunan Mujica, halk arasında hala en çok sevilen devlet adamı olarak biliniyor.

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