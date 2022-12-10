Uruguaylı yıldız Forlan Dünya Kupası finalini açıkladı

Uruguaylı efsane futbolcu Diego Forlan, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası hakkında konuştu.

Katar'daki geçici FIFA müzesinde dev turnuvayı değerlendiren 43 yaşındaki futbol adamı, final eşleşmesindeki tahminini açıkladı.

Forlan, Ronaldo ile Messi'nin karşılaşmasını "Büyük Final" olarak nitelendirdi.

"Portekizli Ronaldo ve Arjantinli Messi'nin finalde karşılaşması önemli bir gösteri maçı olabilir. İki oyuncu için de Dünya Kupası'nı bu şekilde bitirmek büyük başarı olurdu diye düşünüyorum."

Manchester United, Atletico Madrid ve Villareal gibi önemli kulüplerin formasını giyen Diego Forlan, Ballon D'or ödüllerindeki favorisini de açıkladı.

Forlan "Fransa'yı Dünya Kupasında ilerletecek olan Kylian Mbappe'nin Altın Ayakkabı ödülünü almasını destekliyorum" dedi.



