Ürünlerdeki barkodlar tarih oluyor. 2027 yılına kadar bu yöntem kullanılacak

Ürünlerin üzerindeki barkodlar raflardan kalkıyor. Onun yerine 2027’ye kadar QR kod kullanılacak.

Ürünlerdeki barkodlar tarih oluyor. 2027 yılına kadar bu yöntem kullanılacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, satılan ürünlerin üzerindeki kalın barkod kareleri kalkıyor. Bu standart barkodlar 2027 yılına kadar daha yetenekli bir halefi olan QR tarzı 2D

Bu değişiklikle tüketicilerin bir ürün hakkında kolay bir şekilde daha fazla bilgi edinmesini sağlanacak.

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HATALI ÜRÜNLERİ TESPİT EDEBİLECEK

Aktarılanlara göre bu QR tarzı 2D kodlar sayesinde mağazalar ürün geri çağırmalarına anında yanıt verebilecek, hatalı ürünleri tespit edebilecek ve raflardan kaldırabilecek. Ek olarak son kullanma tarihi yaklaşan gıdaları işaretleyebilecek ve süresi dolmadan önce indirim sunulabilecek.

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Bunların yanında tüketiciler ise içerikler, tarifler ve potansiyel alerjenlerden promosyon tekliflerine ve ürünün nasıl geri dönüştürüleceğine ilişkin bilgilere kadar her şey dahil olmak üzere bir dizi yararlı veriye çevrimiçi olarak ulaşabilecek.

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