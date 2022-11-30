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Ürünlerin üzerinde artık bunlar yazılmayacak. Bakanlık duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, fermente süt ürünlerinin etiketinde “köy, ev, geleneksel, çiftlik ve %100” gibi ibarelerin yer almamasına karar verdi.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 14:28
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Ürünlerin üzerinde artık bunlar yazılmayacak. Bakanlık duyurdu

Ürünlerin üzerinde artık bunlar yazılmayacak. Bakanlık duyurdu
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AA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi.

Türkiye'ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler düzenlendi.

BELİRTMEK ZORUNLU HALE GELDİ
Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı.

Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.

31 ARALIK 2023'E KADAR SÜRE
Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı.

Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı.

Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.

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Devran
30.11.2022 15:21
Bakalım kanun harfi harfine uygulamak mı?  
 
Vatandaş
30.11.2022 15:07
Bırakın ibareleri,ucuzlatın yazıklar olsun  
 
Tozanlı
30.11.2022 15:00
Bence akp ye en uygun ve tamamlayacak yazıyı yazsınlsr o da MERDIVEN Altı olmalı çünkü bunlar merdiven altı ne varsa heryere koydular yerleştirdiler... Seçimi bekliyoruz  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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