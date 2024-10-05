Ürünlerinde domuz eti bulunan ünlü firma listeden son anda çıkarıldı! Çok sayıda şubesi var

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini aylar sonra yeniden yayınladı.

Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşılırken, listede kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi. Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün de açıklandı. Söz konusu taklit ve tağşiş listesi sonra birçok firma ile ilgili skandal bilgiler ortaya çıkması toplumda büyük şaşkınlığa ve tepkiye yol açtı.

Vatandaşlar, yayınlanan bu listenin aslında yetkili kurumların yeterince denetleme yapmadığını da ortaya koyduğunu ifade ederek, sofraya koydukları her ürüne şüpheyle yaklaştıklarını söylüyorlar. Halk arasında yaygın olan bu kanaatin asıl kahredici yanı ise ayrıcalık tanınan şirketlerin saklanmış olabileceği. Nitekim bu endişeye dikkat çeken Tarımdan Haber sitesinin yazarı Sadettin İnan, konuyla ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na ilişkin çok çarpıcı bilgileri aktardı.

İFŞA ETTİ, KOLTUĞUNDAN OLDU

Bakanlığın listeyi açıklamasıyla yeni bir sisteme geçtiklerini yazan Sadeettin İnan, sistemdeki ‘ince hesap’a dikkat çekti. Yeni düzenlemeye göre, daha önce bakanlığın açıkladığı taklit ve tağşiş listesini Tarım İl Müdürlükleri yayınlayacak. Sahtecilikle ‘etkin mücadele’ olarak sunulan bu değişikliğin aslında bakanların sorumluluktan kaçması olarak yorumlandı. Bu iddiaya en çarpıcı örnek olarak Tarım ve Ormancılık eski Bakanı Bekir Pakdemirli’nin koltuğundan olması gösterildi. Pakdemirli’nin yayınladığı belirtilen listede, iktidara yakın şirketin ifşa edilmesinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın büyük öfkesine yol açtığı kulislerde konuşulmuştu.

DOMUZ ETİ LİSTEYE GİRMEDİ

Gazeteci Sadettin İnan’ın köşesinde kaleme aldığı bir bilgi ise, bugüne kadar duyulan en çarpıcı iddia oldu. İnan, “Son olarak şunu da belirteyim, yakın bir zamanda Türkiye’de yaygın şube ağı bulunan bir et firmasının ürünlerinde Bakanlık domuz eti tespit etmişti. Ancak bu firma mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldırdığı için Bakanlığın yayınladığı ifşa listesinde bu firmanın ismi yer almadı! Eğer bu firmanın ismi yayınlanmış olsaydı bugün zaten yer yerinden oynayacaktı!” diye yazdı.