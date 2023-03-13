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Çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı

Uşak’ta düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 12:10
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Uşak’ta aranan 45 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı
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İHA'nın haberine göre, Uşak’ta polis ekipleri tarafından aranması olduğu belirlenerek yakalanan 60 kişiden 45’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta yaptıkları uygulamada 23 bin 815 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaptı. 

Sorgulanan şahıslardan 75’inin arandığı tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken, 47 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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