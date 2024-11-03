Uşak'ta erkek cesedi bulundu

Kaynak: İHA
Uşak'ta erkek cesedi bulundu

Uşak'ta köprünün altında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Gediz-Uşak karayolu üzerinde bulunan Beylerhan köyü yakınlarında bulunan bir köprünün altında erkek cesedi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin Zafer Uzun (36) olduğu tespit edildi.

aw321724-02.jpgOlay yerinde yapılan incelemenin ardından Uzun'un cenazesi, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Zafer Uzun'un dün akşam Kütahya'nın Gediz ilçesinden iki arkadaşıyla beraber Uşak'a gitmek için yola çıktığının belirlenmesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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