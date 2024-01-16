Uşak'ta feci kazada 8 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Uşak'ta feci kazada 8 kişi yaralandı
Uşak’ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 8 kişi yaralandı.

Uşak’ın Karahallı ilçesi İnönü Caddesinden merkez istikametine ilerleyen S.S. idaresindeki 35 KAF 62 plakalı otomobil ile Koşu Sokak’ta seyir halindeki M.B. kontrolündeki 20 AHJ 941 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karahallı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi gerçekleştirilen 4 yaralının Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw120695-01.jpg

aw120695-03.jpg

Son Haberler
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı Ekonomi
Borsa ikinci iş gününe yükselişle başladı
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Balgam atmaya yardımcı oluyor. Boğaz ağrılarına birebir. Mucize ot ortaya çıktı
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var? Magazin
16 Ocak Salı TV yayın akışında neler var? 16 Ocak Salı hangi diziler var?
Otomobil park halindeki araçlara çarptı Gündem
Otomobil park halindeki araçlara çarptı
Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı Gündem
Dikkat dikkat! Yola çıktı geliyor. İstanbul'un üstüne çökecek hücrenin görüntüsü açıklandı
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor Spor
Muslera penaltı öncesi sağına mı işaret etti? Herkes sosyal medyada bu iki görüntüyü konuşuyor
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot Şifalı Bitkiler
Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot