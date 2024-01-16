Uşak'ta feci kazada 8 kişi yaralandı

Uşak’ın Karahallı ilçesi İnönü Caddesinden merkez istikametine ilerleyen S.S. idaresindeki 35 KAF 62 plakalı otomobil ile Koşu Sokak’ta seyir halindeki M.B. kontrolündeki 20 AHJ 941 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Karahallı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karahallı Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi gerçekleştirilen 4 yaralının Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındığı belirtildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.