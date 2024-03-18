Uşak’ta hastane otoparkında silahlı kavga

Kaynak: İHA
Uşak’ta hastane otoparkında silahlı kavga
Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta H.D. adlı kişiyi kız arkadaşının ağabeyi ve babası otoparka çağırdı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D. otoparkta bir yakınının aracında bulunan av tüfeğiyle M.Y’yi tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

Silahlı kavga Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatmakta olan H.D.’yi, kız arkadaşının abisi M.Y. (22) ve babası A.Y. hastanenin otoparkına çağırdı.

Burada H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.D. otoparkta bir yakınının aracında bulunan av tüfeğiyle M.Y’yi tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y., 112 sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan H.D. ise Kemalöz Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede yakalanırken, 112 sağlık ekiplerince tedavisi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olayla ilgili baba A.Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerince soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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