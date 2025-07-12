Uşak'ta kayıp olan kişi ölü bulundu

Kaynak: İHA
Uşak'ta kayıp olan kişi ölü bulundu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki adam ölü olarak bulundu.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki adam ölü olarak bulundu.

Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Omurca köyü yakınlarında yol kenarında bulunan otluk alanda devrilmiş bir motosikletin yanında hareketsiz bir kişinin yattığı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede ise hayatını kaybeden kişinin Ulubey ilçesinden 10 Haziran günü 64 HB 275 plakalı motosikletiyle evinden ayrılıp ve bir daha haber alınamayıp kayıp olarak aranan 75 yaşındaki Burhanettin Uzun olduğunu tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Uzun'un cenazesi kesin ölüm sonucu için otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

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