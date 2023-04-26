Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu

Millet İttifakı'nın miting için gittiği Uşak'ta, Kılıçdaroğlu’nu taşıyan otobüsten çekilen görüntüler adeta Uşak’ta seçimin sonucu şimdiden belli oldu yorumlarına neden oldu.

Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte 24 Nisan Pazartesi günü Ardahan ve Kars mitinglerinin ardından Uşaklılarla buluştu.

Coşkulu mitingin ardından parti yöneticileriyle birlikte seçim otobüsüne binen Kılıçdaroğlu, kendisini uğurlamak için sokaklarda bekleyen vatandaşları selamladı.

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Kılıçdaroğlu'nun seçim otobüsünde vatandaşı selamlarken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. kalabalığı görenler "Uşak'ta seçimin sonucu şimdiden belli oldu" yorumunu yaptı.

usakgorsel1.jpg“TARİHİ BİR MİTİNG OLDU”

Yoğun kalabalıktan etkilenin parti yöneticileri ve milletvekilleri arasındaki diyalog da dikkat çekti. Otobüste yapılan "Tarihi bir miting oldu. Çok güzel. İlk defa bu kadar kalabalık gördük" değerlendirmesine CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım "Cumhuriyet tarihinin mitingi" karşılığını verdi.

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