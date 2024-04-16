Uşak’ta sığınmacılar tarafından açılan ruhsatsız iş yerleri mühürlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Uşak’ta sığınmacılar tarafından açılan ruhsatsız iş yerleri mühürlendi
Uşak’ta CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım, sığınmacılar tarafından iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletmenin mühürlenerek faaliyetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Sandıktan çıkan oyların yüzde 40,89’unu alarak Uşak’ın 35 yıl sonra CHP’ye geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Özkan Yalım, sığınmacılar tarafından işletilen 5 işletmenin mühürlendiğini açıkladı.

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Yalım, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda uygulamanın sözünü seçimden önce verdiklerine dikkat çekti.

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Yalım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin çeşitli noktalarında sığınmacı kişiler tarafından açılan işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan 5 işletme mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Zabıta ekiplerine eşlik eden ve bizzat işlemleri takip eden Başkanımız Özkan Yalım; halkımızın huzurunu her koşulda koruyacaklarını ifade etti."

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