Uşak'ta trafikteki araç sayısı belli oldu

Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 80,3 arttı.

2 milyon 290 bin 280 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %10,9 azaldı. 31 bin 721 adet olmuş oldu.

Ocak ve Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 258 bin 559 adet artış oldu. İllere göre dağılımda ise Uşak’ta yaşayan kişi sayısı 373 bin 183 kişiye ulaştı. Uşak’ta bulunan toplam araç sayısı da 161 bin 323 olarak duyuruldu.

Uşak’ta şu anda toplam araç sayısı 161 bin 323 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şu şekilde gerçekleşti:

Otomobil sayısı 76 bin 662 oldu.

Minibüs sayısı 2 bin 120 oldu.

Otobüs sayısı 1 bin 370 oldu.

Kamyonet 21 bin 480 oldu.

Kamyon 4 bin 507 oldu.

Motosiklet 33 bin 025 oldu.

Özel amaçlı 450 ve traktör sayısı da 21 bin 709 oldu.

Bu rakamlara göre, Uşak’ta araç başına düşen kişi sayısı 2,31 kişi, otomobil başına ise 4,86 kişi oldu.