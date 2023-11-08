Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Uşak’ta kent merkezinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik bir adrese yapılan operasyonda 3 kişi tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Uşak’ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir eve uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

aw072258-02.jpgYapılan operasyonda 280 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar Afyon sakızı, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin 920 lira ele geçirildi.aw072258-04.jpg

Adreste bulunan A.R. M.K. ve M.Ş.G. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen A.R. M.K. ve M.Ş.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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