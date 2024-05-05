Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam

Kaynak: Haber Merkezi
Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Meclis Toplantısı'nda yabancı uyruklu kişilerin nikah ücretlerini 15.000 liraya çıkarmayı önerdi.

Yeniçağ / Uşak / Hüseyin Demir

Uşak Belediyesi, şehirde yaşayan yabancı uyruklu kişiler için nikah ücretlerini ciddi bir oranda artırma yoluna gitti.

Belediye Başkanı Özkan Yalım, Belediye Meclis Toplantısı'nda yabancı uyruklu kişilerin nikah işlemleri için ödemeleri gereken ücretlerin artırılması konusunda bir teklif sundu

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Plan bütçe komisyonuna gönderilen teklifin kabul edilmesi durumunda, söz konusu ücret yaklaşık 21 katlık zam ile 705 liradan 15.000 liraya çıkacak.

Teklife ilişkin konuşan Yalım, “Sığınmacı vatandaşlara verilen sınırsız hakların önüne geçeceğiz, bunun yerine şehirde yaşayan hemşerilerimize en iyi hizmeti ulaştırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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YABANCI UYRUKLULARA AİT RUHSATIZ İŞLETMELERİ MÜHÜRLEMİŞTİ

31 Mart yerel seçimlerinde sandıktan çıkan oyların yüzde 40,89’unu alarak Uşak’ın 35 yıl sonra CHP’ye geçmesini sağlayan Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz ay sığınmacılar tarafından işletilen 5 işletmenin mühürlendiğini açıklamıştı.

Zabıta ekiplerine bizzat eşlik eden Yalım, uygulamanın sözünü seçimden önce verdiklerine dikkat çekmişti.

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