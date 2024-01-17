Uşak'tan çıkan şampiyon Ali Peker'in hedefi 2024 Peru

Hüseyin Demir / Uşak / YENİÇAĞ

Yeniçağ'a özel açıklamalarda bulunan Ali Peker, başarının nasıl geldiğini anlattı.

Ali Peker, "Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Antrenörüm Çagrı Oflas'ın vefatından sonra afalladım, resmen çöküntü yaşadım. Beni ilk keşfedip buralara gelmeme vesile oldu,bu zaman aralığında yaşadığımız şeyler çok güzel şeylerdi, unutulmayacak şeyler...

Umarım ki o gerçek dünyada ve benimle gurur duyuyor. Çalışmalarımı izmirde sürdürüyorum. Antrenörüm Oktay Bakır ile Dünya Şampiyonasın'da 1.lik kürsüsünü hedefliyoruz. Antrenmanlarımız Dünya Şampiyonasına hazırlık yönünde. Biz eminiz sizde emin olun, Dünya Şampiyonasın'da TÜRK bayrağını en yükseklerde dalgalandıracağım" dedi.

Hocası Oktay Bakır "Ali bana Çağrı hocamın ve ailesinin emaneti Ali'yle o ilk yarışmaya başladığı günlerden itibaren aynı yoldayız. Beraber bir çok yarışmada rakip olarak yarıştık. 2023 yazında Çağrı hocamızın vefatı üzerine beraber çalışmaya başladık , aynı yaz talihsiz bir Avrupa U20 Şampiyonası geçirdik.

Bunun üzerine tüm planlarımızı 2024 yazında Peru'da yapılacak U20 Dünya Şampiyonasına hazırlanmak üzere yaptık. 2024 sezonuna Salon U20 Atletizm Salon şampiyonasına güzel bir derece atarak başladık. Bu sezon tüm dileğimiz daha güzel derecelerle yola devam etmek olacaktır" ifadelerini kullandı.