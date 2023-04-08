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Metro şantiyesinde vinç kazası. Faciadan dönüldü

İstanbul Üsküdar'da devam eden metro inşaatında, vincin zinciri koparak inşaat alanı yanındaki binaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dış cephedeki boru ve tentelerde hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 17:21
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Üsküdar'da metro şantiyesinde vincin zinciri koptu; demirler yan binaya çarptı

Metro şantiyesinde vinç kazası. Faciadan dönüldü
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Üsküdar'da metro şantiyesinde demirleri taşıyan vinçteki zincirin kopması sonucu, demirler şantiyenin yanındaki binaya çarptı. Olay dün saat 17.00 sıralarında Ferah Mahallesi Ferah Caddesi'ndeki metro şantiyesinde meydana geldi. 

Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvar metro hattı çalışmaları sırasında metro durağı şantiyesinde demirleri taşıyan vincin zinciri koptu.

Zincirin kopması ile demirler şantiyenin yakınındaki bir binanın dış cephesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dış cephedeki boru ve tentelerde hasar meydana geldi.

Binada yaşayanlar kısa süreli panik ve korku yaşadı. İşçiler daha sonra düşen demirleri vinç yardımıyla kaldırarak yerine koydu.

Mahalleli Görkem Ünal, "Bir ses duyduk. Zincir kopmuş, demirler binanın üzerine düşmüş. Herhangi bir yaralanma yok. İşçiler düşen demirleri kaldırıyor" dedi.

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