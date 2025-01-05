Üsküdar'da motosikletin çarptığı polis ağır yaralandı

Olay yerine, önceki kazaya müdahale etmek için giden ekipteki polis memuru, hızla gelen bir motosikletin çarpması sonucu yere düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI, DURUMU AĞIR

Çarpmanın etkisiyle yaralanan polis memuruna, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yaralı polis memuru, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla GATA Haydarpaşa Sultan Abdülhamit Han Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Olayda motosikletin sürücüsü G.T. (19), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.