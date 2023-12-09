Üsküdar'da taksi şoförünün yaptığı yok artık dedirtti. Cezayı da yedi

Görüntü Üsküdar'dan...Bir taksici kendinin mi yoksa müşterinin mi bilinmez ama aracı bir camından soktu değir camından çıkardı, metrelerce uzunluğundaki su borusunu. Su borusu her iki taraftan birer metre dışarı taştı. Görüntü trafiği tehlikeye sokacak cinsten olduğunu belirleyen trafik polisleri taksiciyi yakalayıp ceza kesti.

Üsküdar'da meydana gelen olayda 34 T.. 56 plakalı taksi sürücüsü trafiği tehlikeye düşürecek şekilde tesisat borusu taşıdı. Taksi sürücüsü tesisat borusunu taksinin sol arka ve sağ ön pencerelerinden dışarıya sarkıtarak taşıdı. Olay, taksi ile aynı istikamette seyir halinde olan bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, taksicinin A.T. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan A.T.'ye "Yükü yoldaki bir şeye takılacak şekilde yükleme" maddesinden 909 lira, "Saygısızca araç kullanma" maddesinden de 436 lira olmak üzere toplamda bin 345 lira ceza yazıldı.