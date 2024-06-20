Üst düzey IŞİD yöneticisi öldürüldü. ABD açıkladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Üst düzey IŞİD yöneticisi öldürüldü. ABD açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenledikleri hava saldırısında terör örgütü IŞİD'ın üst düzey bir isminin öldürüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, 16 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda Usame Cemal Muhammed İbrahim el-Cenabi isimli IŞİD yetkilisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

CENTCOM yetkilileri, el-Cenabi'nin ölümünün IŞİD'ın saldırı planlama ve düzenleme kabiliyetini önemli ölçüde zayıflatacağını vurguladı.

Açıklamada, "Bu önemli bir başarıdır ve IŞİD'a karşı mücadelede önemli bir ilerleme kaydetmemizi sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, hava saldırısında herhangi bir sivilin hayatını kaybetmediğini veya yaralanmadığını da teyit etti.

CENTCOM, ABD'nin bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte IŞİDŞ'ın operasyonel kapasitesini zayıflatmaya yönelik operasyonlara devam edeceğini açıkladı. Bu kapsamda, benzer hava saldırılarının ve operasyonların önümüzdeki dönemde de gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Bu önemli gelişme, IŞİD'a karşı küresel mücadelenin önemli bir aşamasını temsil ediyor.

El-Cenabi'nin ölümü, örgütün lider kadrosuna büyük bir darbe vurmuş olup, IŞİD'ın Suriye ve Irak'taki faaliyetlerini zayıflatması bekleniyor.

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