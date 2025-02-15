Üst geçidi kullanan koyunlar görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir sürü koyun, çobanlarının yönlendirmesiyle üst geçidi kullanarak güvenli bir şekilde karşıya geçti.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde alışılmışın dışında bir manzara yaşandı. Çevre yolu üzerindeki üst geçit, bu kez yayalara değil, bir koyun sürüsüne ev sahipliği yaptı. Çobanlarının yönlendirdiği koyunlar, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanarak güvenli bir geçiş sağladı.

Olayı gören sürücüler ve yayalar, bu ilginç anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve koyunların bu davranışı, insanlara örnek olarak yorumlandı. Kullanılması gereken üst geçitlerin sık sık ihmal edilmesi eleştirilirken, koyunların bilinçli hareketi, sosyal medyada esprili yorumlara neden oldu.

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