Medya dünyasının acı kaybı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Ender Erkek’in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Mesajda şu görüşler yer aldı

“Değerli meslektaşımız Ender Erkek’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Ender Erkek’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabırlar diliyoruz.”

Ender Erkek’in cenazesi 7 Şubat 2023 Salı günü Gelibolu’da öğle namazının ardından toprağa verilecek. Cami ve mezarlık bilgileri daha sonra paylaşılacak.

ENDER ERKEK KİMDİR?

1953 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1978 yılında Politika Gazetesi’nde foto muhabiri olarak başladı. İSTA Ajansı, Cumhuriyet, Hürriyet, Günaydın, Akşam ve Fanatik gazetelerinde çalıştı. Fotoğraf dalında çeşitli basın meslek kuruluşlarından “Yılın Başarılı Gazetecisi” ödülüne değer görüldü. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Evli, iki çocuk babasıydı.

(Kaynak: MedyaRadar)