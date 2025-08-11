Usta gazeteciden çarpıcı iddia: Jandarmadaki taht kavgasından 'sürpriz' çıktı!

Usta gazeteci Müyesser Yıldız, jandarma içerisindeki taht kavgasını bugünkü köşe yazısında kaleme aldı. Jandarma’da Menzil tarikatının çok etkili olduğu konuşulduğunu söyleyen Yıldız, şimdi kendi aralarında rekabetin başladığının konuşulduğunu iddia etti. Yıldız, “Jandarma Havacılık Komutanı iken Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atanan ve Menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilen Tümgeneral Ali Doğan’ın, korgeneral yapılmaması üzerine birkaç gün önce emeklilik dilekçesini verdiği bildiriliyor” dedi.

“MENZİL İSTEDİ GAZİ GENERAL EMEKLİ EDİLDİ”

Temmuz darbe teşebbüsünde çatışmaya giren, ama süreç içinde tasfiye edilen 5 kurmay albayın son halkasından biri olan Nurettin Alkan’ın bu yılki kararnameyle, “Jandarma Genel Komutanlığı emrine” denilerek Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nda bırakıldı. Emekli edinmek üzere karargaha dönen Alkan’ın tasfiyesi için de, “Menzil istedi gazi general emekli edildi”, “Jandarma tayinlerinde Menzil gölgesi” yorumları yapılmıştı.

JANDARMADA ‘MENZİL’ TAHT KAVGASI

Jandarma’da Menzil tarikatının çok etkili olduğu konuşulduğunu iddia eden usta gazeteci Müyesser Yıldız, bugünkü köşe yazısında jandarmadaki taht kavgasını taşıdı. Jandarma’daki yetkililerin, “Karargâhta Atatürkçü, Cumhuriyetçi subay kalmayacak” dediği öne sürüldüğünü aktaran Yıldız, “Bu hedefe varılmış olmalı ki, şimdi kendi aralarında rekabetin başladığı konuşuluyor. Menzil tarikatı liderinin cenazesine katıldığı öne sürülen önemli bir general ise sürpriz bir şekilde emekli edildi. Bu gelişme, “Kendi içlerinde ses çıkaran, hiyerarşiye uymayan da tasfiye ediliyor.” diye yorumlanıyor” ifadelerini kullandı.

KORGENERAL YAPILMAMASI ÜZERİNE EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERDİ

Son dakika gelişmesi olarak aktaran Yıldız, Jandarma Havacılık Komutanı iken Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına atanan ve Menzil tarikatına yakın olduğu iddia edilen Tümgeneral Ali Doğan’ın, korgeneral yapılmaması üzerine birkaç gün önce emeklilik dilekçesini verdiği bildirildiğini öne sürdü.