Usta gazeteciden çarpıcı iddia: Kabinede koltuğu en sağlam ismi açıkladı

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalında yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sonbaharda istifa edeceği yönündeki söylentileri “asılsız fısıltı” olarak nitelendirdi. Önkibar, Şimşek’in görevden ayrılmasının Türkiye ekonomisi için ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, “O, Türkiye’nin ekonomik çıpasıdır” dedi.

Önkibar, Mehmet Şimşek’in ayrılmasının yalnızca mevcut ekonomik programın değil, tüm Türk ekonomisinin istikrarını tehlikeye sokacağını öne sürdü. Uluslararası piyasaların da bu duruma sert tepki vereceğini savunan Önkibar, olası bir istifanın Türkiye’nin borçlanma riskini artırıp, faizleri yukarı çekeceğini iddia etti. Ayrıca, ekonomide hiper enflasyon riski ve yabancı sermayenin hızla çıkışı gibi gelişmelerin yaşanabileceğini ileri sürdü.

Sabahattin Önkibar YouTube kanalında şöyle konuştu:

Mehmet Şimşek sonbaharda istifa edecek fısıltısına kim uydurdu ise sallamış. Çünkü Şimşek istese de istifa edemez. Mehmet Şimşek an itibarıyla iktisat jargonuyla söyleyeyim. Türkiye'nin çıpasıdır. İstifa etmesi halinde sadece uygulanan ekonomik program çökmeyecek. Aynı zamanda Türk ekonomisinin tamamı büyük bir vurgun yiyecek zira Mehmet Şimşek Ortodoks politikaların Türkiye temsilcisi gibidir. Hükümetten ayrılması ise bütün dünyada şok etkisi yaratacaktır. Sonuçları da olacaktır. Şimşek giderse Türkiye'nin borçlanma riski yükselecek, faizler artacaktır. Yine Mehmet Şimşek'in girişi enflasyonda hiper seviyesine gelinmesine neden olacak ve Türkiye'den son kaçışlara da sebep olacaktır. Bu itibarla Şimşek kabinede koltuğu en sağlam isim olarak görülmeli. Emin olun Tayyip Erdoğan hiçbir şekilde onu bırakmayacak.