Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinin usta oyuncusu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti.

Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Ada Masalı ve Mahallenin Muhtarları gibi birçok önemli proje ile uzun yıllar televizyon izleyicisiyle buluşan tiyatro sanatçısı Bedia Ener'in ölüm haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bedia Ener’in hesabından 'Hoşcakalın ben melek oldum' notuyla paylaşıldı.

BEDİA ENER NEDEN ÖLDÜ?

70 yaşında yaşamını yitiren Bedia Ener'in ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Oğlu henüz bir açıklamada bulunmadı.

BEDİA ENER KİMDİR?

15 Haziran 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener, 1968 yılında, Bakırköy Halkevi'nde oyunculukla sanat hayatına atıldı. 1970 yılında ise Şehir Tiyatroları kadrosuna dahil oldu. Haldun Dormen Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Yeditepe Oyuncuları, Asuman Dabak Tiyatrosu gibi topluluklarında da usta oyuncu yer aldı.

Kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol alan Ener, aynı zamanda bir seslendirme sanatçılığı kimliği ile de ön plana çıkıyor. J.K.Rowling'in kaleme aldığı dünyaca ünlü, Harry Poter adlı fantastik roman serisinin filmlerinde Profesör McGonagall'ın Türkçe seslendirmesini yapmıştı.

Ankara'da yaşayan ve son olarak Ada Masalı dizisinde yer alan Bedia Ener, şimdilerde oyunculuk dersleri veriyordu.