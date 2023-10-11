Usta sanatçı Ata Demirer'in setine baskın yaptı

Usta oyuncu Şener Şen, başrollerini Ata Demirer ve Esra Bilgiç'in paylaştığı "Bir İhtimal Daha Var" dizisinin setini ziyaret etti. O anlarda çekilen fotoğrafları, Demirer takipçileriyle paylaştı.

Usta sanatçı Ata Demirer'in setine baskın yaptı

Son olarak "Bursa Bülbülü" filmiyle adından söz ettiren Ata Demirer, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

sener-sen-ata-demirer-in-setini-ziyaret-etti-53y0z.jpg

Çekimleri süren dizide başrolleri Esra Bilgiç ile paylaşan Demirer, son paylaşımıyla setteki sürpriz ziyareti takipçileriyle paylaştı.

sener-sen-ata-demirer-in-setini-ziyaret-etti-xzljq.jpg

Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, Hakan Algül‘ün yönetmen koltuğuna dizinin setine Şener Şen ziyarette bulundu.

sener-sen-ata-demirer-in-setini-ziyaret-etti-lewvx.jpg

"KALBİMİZİN SAHİBİ HOCAMIZ SETİMİZİ ZİYARET ETTİ"

Usta oyuncunun ziyaretinde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer, paylaşımına "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" notunu düştü.

sener-sen-ata-demirer-in-setini-ziyaret-etti-aqizj.jpg

Urla'da çekilen ve 8 bölüm olacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisinde Uğur Yücel, Lale Mansur, Murat Kılıç, Ümit Kantarcılar ve Hakan Salınmış gibi isimler de rol alıyor.

Öne Çıkanlar
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Kahvede okey onayana 5 bin TL, sabahın köründe işe gidene sıfır TL. Emekliler ayrımcılığa isyan etti
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Son Haberler
Taharet almayı açık açık anlattı Video
Taharet almayı açık açık anlattı
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü Gündem
Diyarbakır’da doğal gaz kaçağı sanılan koku bina sakinlerini sokağa döktü
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu Dünya
İspanya, Filistin'e yapılan yardımları artıracağını duyurdu
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti Gündem
Ülkenin dört bir yanı sallandı. İki saatte 12 deprem gerçekleşti
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu Gündem
Eskişehir’de Filistin’e destek konvoyu
İki otomobil yola inen sürüye daldı Yaşam
İki otomobil yola inen sürüye daldı
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar Gündem
Karamollaoğlu, Hamas temsilcisiyle görüştü: Öfkemizi asla anlayamazlar