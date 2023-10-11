Usta sanatçı Ata Demirer'in setine baskın yaptı

Son olarak "Bursa Bülbülü" filmiyle adından söz ettiren Ata Demirer, şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Çekimleri süren dizide başrolleri Esra Bilgiç ile paylaşan Demirer, son paylaşımıyla setteki sürpriz ziyareti takipçileriyle paylaştı.

Senaryosunu Deniz Akçay'ın kaleme aldığı, Hakan Algül‘ün yönetmen koltuğuna dizinin setine Şener Şen ziyarette bulundu.

"KALBİMİZİN SAHİBİ HOCAMIZ SETİMİZİ ZİYARET ETTİ"

Usta oyuncunun ziyaretinde çekilen fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sunan Ata Demirer, paylaşımına "Ustamız, kalbimizin sahibi Şener Şen hocamız setimizi ziyaret etti" notunu düştü.

Urla'da çekilen ve 8 bölüm olacak "Bir İhtimal Daha Var" dizisinde Uğur Yücel, Lale Mansur, Murat Kılıç, Ümit Kantarcılar ve Hakan Salınmış gibi isimler de rol alıyor.