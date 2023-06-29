Usta sanatçı Faruk Salgar’dan acı haber

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşımın sürdüren Klasik Türk Müziği Sanatçısı ve Koro Şefi Muammer Faruk Salgar, kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Salgar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran Salgar'ın arkadaşı Seda Gökkadar, "TRT İstanbul Radyosu Ses Sanatçısı, uzun zaman Radyo Günleri programını beraberce hazırlayıp sunduğumuz kıymetli program partnerim Faruk Salgar'ın ani vefat haberiyle sarsıldık, çok çok üzgünüm…Şöyle bir anılarda gezindim. En eski hatırlar daha henüz dün gibi. Hayat gerçekten cok kısa ve acımasızca geçiyor mekanın cennet olsun Faruk abim, Allah rahmet eylesin, ailesi ve camiamızın başı sağ olsun. Paylaştığımız güzellikleri unutmayacağım." dedi.

Salgar’ın cenazesinin 30 Haziran Cuma günü öğle namazını müteakip Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii’nden kaldırılacağı duyuruldu.

Faruk Salgar kimdir?

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun emekli şefi Fatih Salgar'ın kardeşidir. Küçük yaşlarda aile içindeki musiki icralarından etkilendi ve Türk Müziği'ne ilgi duymaya başladı. Lise öğrenimine devam ederken Süheyla Altmışdört yönetimindeki İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosu'nun çalışmalarına katıldı. 1980 yılında İstanbul Teknik Ünivesitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi.

1981 yılında TRT'nin açtığı Stajyer Sanatçı sınavında başarılı olarak kurum içindeki kurslara katılmaya hak kazandı.

Konservatuvar ve TRT'deki eğitimi sırasında başta Alâeddin Yavaşca, Bekir Sıdkı Sezgin, Tülûn Korman, Necdet Varol, Ercüment Berker, Abdi Coşkun, Yalçın Tura, Can Etili, Nida Tüfekçi, Yücel Paşmakçı, Demirhan Altuğ, Güher Güney ve Faruk Timurtaş gibi birçok hocadan ders aldı.

1983 yılında Profesör Doktor Nevzad Atlığ yönetimindeki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun konserlerinde misafir sanatçı olarak görev yaptı.

1984 yılında ses sanatçısı unvanıyla TRT İstanbul Radyosu'nda göreve başladı.

2005 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Müdürlüğü, TRT Repertuar Kurulu üyeliği ve İstanbul Radyosu İcra Denetleme Kurulu Başkanlığı görevlerine atandı. Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümünde repertuvar dersleri vermeye başladı.

TRT Müzik kanalında yayınlanan Radyo Günleri adlı programın sunuculuğunu ve solistliğini yaptı. 2011-2013 yılları arasında TRT Türk Halk Müziği Müdürlüğü ve TRT Çok Sesli Müzikler Müdürlüğü görevlerini üstlendi. 2001 yılında Eyüp Musiki Vakfı Korosu'nu, 2001 yılından 2015 yılına kadar da Bakırköy Musiki Konservatuvarı Vakfı korolarını yönetti.

2018 yılında TRT İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu. 2015 yılında Bakırköy Akademik Müzik Çalışmaları Derneği bünyesindeki İcra Heyeti, Fasıl, Bergüzar, Gülizar ve Nevbahar topluluklarında koro şefi ve derneğin yarı zamanlı konservatuvar bölümünde eğitmen olarak göreve başladığı kurumda çalışmalarını sürdürmekte olan Faruk Salgar, evli ve tanbur sanatçısı Merve Salgar'ın babasıdır.