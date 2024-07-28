Üstündağ'dan şok açıklama: Eleneceği belliydi

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Paris'teki olimpiyat oyunları öncesi Tuğba Şenoğlu İvegin'in kadrodan çıkarılması, yerine İlkin Aydın'ın alınmasının ardından yapılan eleştirilerle ilgili açıklama yaptı.

Üstündağ, Sports TV'deki programda şu ifadeleri kullandı:

"Buraya gelirken sakatlarımız oldu biliyorsunuz. İlk defa takımda kadro fazlasıyla buraya geldik. Buradan 1 kişinin eleneceği malumdu ve gerçekten takımın yapıcılık değil de yıkıcılık için baya ilgilenenleri de görüyoruz. O konuda burada çok da dikkate almıyoruz biz işimize bakıyoruz.

Eleştiriye açığız. Eleştiri olabilir ama bugün bu evlatların aylardır, yıllardır bu mücadeleyi verip burada bu anı yaşamak ve ülkesini sevindirmek için mücadele eden evlatlarıma ve ekibime hiç kimsenin niye eleştiri yapıyor demeyiz ama hakaret etmelerine karşı geliriz. Yalan yanlış haberlerle hakaret etmelerine istirham ediyorum.

Maç öncesi de yapacaklarsa şahsıma yapsınlar ama evlatlarımı rahat bıraksınlar. Biz burada sadece maçlara konsantreyiz. Müsabakalar oynayacağız.

Bizim olduğumuz yerde ne lobi olabilir, ne adamcılık olabilir, ne bu olabilir ne şu olabilir. Biz bunlara müsaade etmeyiz. Bizim bayrağımız tekdir, ülkemiz tekdir, bu vatan bizim. Biz en iyisini sahaya yansıtmak için mücadele ederiz.

Daniele Santarelli, Zehra Güneş'i 1 maç daha riske etmeden +1'e alıp Beyza Arıcı'yı içerde tutmak istiyor.

Hangi oyuncu çıktı hangi oyuncu girdi buna teknik kadro karar verir. Bunu izahatına da gerek yoktur. Diğer taraftan baktığımız bu sene ilk uygulanan sistemde 12+1 oldu. Maç maç düşünebiliriz. Bize sunulan şartları en iyisini takıma faydalı olacak şekilde staff yoğun gayret seyrediyor.

Sadece Türk Milli T;akımı ile ilgilenen bir koçumuz var. Koç geçen yıldan beri takımla birlikte. Bakıyor buraya gelirken de 14 kişi gelip 1 kişinin eleneceği de belliydi. Teknik kadronun tercihiydi. Her ülkede bu değişiklikler olabilir ama ne hikmetse biz buraya Olimpiyat müsabakalarına geldik. Çok da anlamış değilim neden ne için böyle bir saldırıya maruz kalıyor bu takım. Müsade edin bu takım buraya Olimpiyatlara gelmiş."